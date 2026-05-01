Μακρίσια: Με λευκά μπαλόνια το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε σήμερα, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, η κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή.

Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής είπαν το τελευταίο «αντίο» στο 13χρονο παιδί, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια.

Η οικογένεια και οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με λευκά μπαλόνια, σε μια συμβολική και συγκινητική κίνηση μνήμης για τον μικρό Κωνσταντίνο. Ένα «αντίο» γεμάτο σιωπή, πόνο και αγάπη, σε ένα παιδί που έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ανείπωτη θλίψη.

Πώς έγινε το ατύχημα - Με μεγάλη ταχύτητα το πατίνι

Ο ανήλικος φέρεται να προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία φίλου του, ο οποίος προπορευόταν επίσης με πατίνι.

Ο 13χρονος επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα: ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στην προσπάθεια αυτή, δεν κατάφερε να ελέγξει το πατίνι και προσέκρουσε στο δεξί μπροστινό μέρος του αγροτικού.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, με το παιδί να τραυματίζεται θανάσιμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ηλεκτρικό πατίνι του 13χρονου είχε δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας έως και 80 χιλιομέτρων την ώρα. Ωστόσο, ο πατέρας του παιδιού, από φόβο για πιθανό ατύχημα, είχε τοποθετήσει περιορισμό ταχύτητας (κόφτη), με αποτέλεσμα το πατίνι να μην ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα την ώρα.

Παρά τον περιορισμό, πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα για ανήλικο, καθώς πρακτικά το όχημα προσομοίαζε σε συμπεριφορά μικρού δίκυκλου