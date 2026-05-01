Ουάσινγκτον: Βίντεο με τον δράστη που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Βίντεο-ντοκουμέντο από την ημέρα των πυροβολισμών στην Ουάσινγκτον, στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου παρευρίσκονταν σε εκδήλωση, μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς, δημοσιεύθηκε στα social media.

Συγκεκριμένα, η Jeanine Pirro, ομοσπονδιακή εισαγγελέας για την Περιφέρεια της Κολούμπια, ανάρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα X και, όπως ανέφερε, το υλικό δείχνει τον Cole Tomas Allen να πυροβολεί πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας στο Washington Hilton το Σάββατο. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πυροβολισμός ήταν αποτέλεσμα φίλιων πυρών», έγραψε η Pirro στο X.

Το βίντεο δείχνει επίσης τον Allen «να επιτηρεί την περιοχή στο ξενοδοχείο Hilton την ημέρα πριν από την επίθεση», όπως υπογράμμισε η ίδια.

Για τους εισαγγελείς, το περιστατικό θεωρείται απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρισκόταν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σε αίθουσα έναν όροφο κάτω από το σημείο των πυροβολισμών.

Ο Allen αντιμετωπίζει τρεις ομοσπονδιακές κατηγορίες: απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταφορά πυροβόλου όπλου και πυρομαχικών μεταξύ πολιτειών με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, καθώς και χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος.