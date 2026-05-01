Αναπάντεχος «επισκέπτης»: Αγριογούρουνο έσπειρε τον πανικό σε κεντρικό δρόμο της Τουρκίας- Τρεις τραυματίες- ΒΙΝΤΕΟ

Επιτέθηκε σε τρία άτομα, ενώ σε ένα από τα περιστατικά παρέσυρε έναν πεζό την ώρα που διέσχιζε διάβαση
Αναστάτωση προκάλεσε ένα αγριογούρουνο στην πόλη Μπατμάν της Τουρκίας, όταν εθεάθη να τρέχει σε πολυσύχναστο δρόμο και να επιτίθεται σε περαστικούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζώο επιτέθηκε σε τρία άτομα, ενώ σε ένα από τα περιστατικά παρέσυρε έναν πεζό την ώρα που διέσχιζε διάβαση, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει τη στιγμή της επίθεσης.
