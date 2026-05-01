Εργατική Πρωτομαγιά στην Πάτρα: Συγκέντρωση και πορεία με ισχυρή παρουσία κόσμου- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκεμπροστά από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, συμμετέχοντας στην απεργιακή κινητοποίηση για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η πορεία ολοκληρώθηκε, με τη συμμετοχή εργαζομένων, σωματείων και συνδικαλιστικών φορέων της πόλης. Οι διαδηλωτές τίμησαν τους ιστορικούς αγώνες της εργατικής τάξης, από τα γεγονότα του Σικάγο έως τις κινητοποιήσεις του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη και την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή το 1944.

Στο επίκεντρο των συνθημάτων βρέθηκαν η αντίθεση στους πολέμους και η θέση ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να επωμιστούν το κόστος των διεθνών εξελίξεων, με αναφορές στη συμμετοχή της χώρας σε στρατιωτικές συμμαχίες και επιχειρήσεις. Οι διοργανωτές συνέδεσαν την παγκόσμια γεωπολιτική ένταση με την αύξηση του κόστους ζωής, την άνοδο των τιμών στην ενέργεια και στα βασικά αγαθά, καθώς και την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Παράλληλα, υπήρχαν αιτήματα που αφορούν την καθημερινότητα των εργαζομένων, όπως αυξήσεις στους μισθούς μέσω συλλογικών συμβάσεων, μείωση του εργάσιμου χρόνου, ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, καθώς και μείωση της φορολογίας σε βασικά αγαθά και καύσιμα.

Η κινητοποίηση εντάχθηκε στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων για την Πρωτομαγιά.