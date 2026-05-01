Αμπελόκηποι: Εικόνες φρίκης και εξαθλίωσης στο γηροκομείο- κολαστήριο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σοβαρή υπόθεση του παράνομου οίκου ευγηρίας, όπου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ηλικιωμένοι άνθρωποι ζούσαν μέσα σε απαράδεκτες συνθήκες.

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία συγγενούς μιας εκ των φιλοξενούμενων στον χώρο, που βρίσκεται σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Από την Αστυνομία έχει συλληφθεί η 72χρονη ιδιοκτήτρια του χώρου, η οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα κατηγορούμενη έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια, αλλά και παράβαση του νόμου για την προστασία των ζώων, καθώς, εκτός των άλλων είχε και ζώα στον ίδιο χώρο, για τα οποία, μάλιστα, της επιβλήθηκε και πρόστιμο 6.500 ευρώ.

Η αγγελία του γηροκομείου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 72χρονη είχε αναρτήσει αγγελία, σε γνωστή διαδικτυακή ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών, έναντι του χρηματικού ποσού των 650 ευρώ μηνιαίως, παραθέτοντας και αριθμό τηλεφώνου προκειμένου να επικοινωνούν μαζί της οι ενδιαφερόμενοι.

«Ωραιότατο, άνετο, πολυτελές, χαρούμενο, οικογενειακό περιβάλλον, 24ωρη φροντίδα, ποιοτικό φαγητό, σχολαστική καθαριότητα» αναγραφόταν, μεταξύ άλλων, στην αγγελία.

Η κατηγορούμενη έθετε ως όρο, οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας.

Από την ΕΛ.ΑΣ επισημαίνεται, επίσης, το γεγονός ότι «η δράστιδα δε δίστασε να απειλήσει συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλε το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ.

Πώς οι αρχές έφτασαν στη σύλληψη της 72χρονης

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 72χρονης μετά από καταγγελία της κόρης της ηλικιωμένης που φιλοξενείτο στον οίκο, η οποία ανέφερε ότι η ιδιοκτήτρια της ζήτησε εκβιαστικά πολύ περισσότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα αρχικώς, για να κρατήσει τη μητέρα της, απειλώντας παράλληλα ότι θα την πετούσε έξω.

Η γυναίκα πήρε τότε την μητέρα της και την μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη και κακοποιημένη.

Μετά από αυτό έγινε έφοδος από αστυνομικούς και υπαλλήλους της Περιφέρειας στο διαμέρισμα, που λειτουργούσε ως χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων χωρίς άδεια, όπου βρήκαν ακόμα τέσσερις γυναίκες με προβλήματα υγείας.

Το διαμέρισμα σφραγίστηκε, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της 72χρονης, η οποία το Σάββατο 2 Μαΐου θα απολογηθεί στον ανακριτή.

Γιαούρτια ληγμένα από τον Δεκέμβριο και συνθήκες που έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των ηλικιωμένων

Σύμφωνα με όσα περιγράφουν οι κοινωνικοί λειτουργοί της Περιφέρειας Αττικής, στην έκθεσή τους που βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης «το διαμέρισμα έφερε δυσοσμία η οποία παρέπεμπε σε οσμή ζώων. Ο χώρος της κουζίνας έφερε έντονη ρυπαρότητα και δυσάρεστη οσμή ενώ επάνω στο τραπέζι κυκλοφορούσαν δύο κατοικίδια. Στο ψυγείο το οποίο έφερε επίσης έντονη ρυπαρότητα, υπήρχε ανοιχτή συσκευασία ζωοτροφής μαζί με άλλες συσκευασίες τροφίμων και δύο συσκευασίες γιαουρτιού ληγμένες από τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2025. Στην κατάψυξη αυτού, υπήρχαν μικρά μπολ με κατεψυγμένο, μαγειρεμένο φαγητό όπως φακή, κοτόσουπα κ.α.»

«Στον χώρο του καθιστικού το οποίο φέρει ογκώδη επίπλωση, υπήρχαν πολλές συσκευασίες ποτού και δίσκος σερβιρίσματος με ποτήρια. Επιπλέον υπήρχαν δύο άδεια καφάσια ποτών και επτά πακέτα τράπουλας… Καθίσταται σαφές ότι οι επικρατούσες συνθήκες στο εν λόγω διαμέρισμα δεν εξασφάλιζαν στο ελάχιστο την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση των ηλικιωμένων κυριών. Αντίθετα έθεταν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους» υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων.