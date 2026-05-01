Συναγερμός σε bulk carrier στον Κόλπο Άντεν: Drone με 50 κιλά εκρηκτικά εξουδετερώθηκε στη θάλασσα

Αντιμέτωπο με έναν από τους πιο εφιαλτικούς φόβους για κάθε ναυτικό βρέθηκε το 18μελές πλήρωμα ενός bulk carrier ξένης σημαίας στον Κόλπο του Άντεν, όταν drone που μετέφερε πυρομαχικά καρφώθηκε στο φουγάρο του πλοίου χωρίς να εκραγεί.

Η εκρηκτική κεφαλή παρέμενε ενεργή, απειλώντας να πυροδοτηθεί ανά πάσα στιγμή.

Για ώρες – και ουσιαστικά για ημέρες – κάθε δόνηση, αλλαγή θερμοκρασίας ή παραμικρή κίνηση μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη. Το πλήρωμα παρέμενε σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης, χωρίς δυνατότητα διαφυγής, δίνοντας μια σιωπηλή μάχη με τον χρόνο και τον φόβο.

Στο σημείο όπου το πλοίο συνέχιζε την πορεία του, αναπτύχθηκε μία από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous. Ειδική ομάδα της ανέλαβε την απομάκρυνση του μη εκραγέντος πυρομαχικού, βάρους περίπου 50 κιλών, που είχε «σφηνώσει» στη δομή του πλοίου μετά την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Απριλίου, όταν το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) έπληξε το πλοίο προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο φουγάρο. Αντί να εκραγεί, το εκρηκτικό φορτίο παρέμεινε στο εσωτερικό, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση: οποιαδήποτε δόνηση ή αύξηση θερμοκρασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφή.

Η σιωπηλή αναμονή του πληρώματος

Όταν τα στελέχη της Diaplous έφτασαν στο πλοίο, αντιμετώπισαν μια βαριά σιωπή. Δεν ήταν η γνώριμη ηρεμία της θάλασσας, αλλά η ένταση μιας στιγμής που κρατούσε την ανάσα της. Κανείς δεν μιλούσε δυνατά· κάθε ήχος ακουγόταν απειλητικός.

Μέλη του πληρώματος κοιτούσαν σιωπηλά τα κινητά τους χωρίς σήμα, σκεπτόμενοι το τελευταίο τηλεφώνημα στο σπίτι. Η απόσταση από τους δικούς τους δεν μετριόταν πια σε μίλια, αλλά σε αγωνία. Όλοι γνώριζαν πως αν το πυρομαχικό εκραγεί, δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία.

Κι όμως, συνέχισαν με πειθαρχία και ψυχραιμία. Με μικρές, προσεκτικές κινήσεις και βλέμματα που έλεγαν περισσότερα από λόγια. Ορισμένοι έκαναν σιωπηλά τον σταυρό τους, άλλοι κοιτούσαν τη θάλασσα αναζητώντας απάντηση. Ο χρόνος κυλούσε αργά, κάθε λεπτό βαρύ, γεμάτο ευθύνη και αποφασιστικότητα να αντέξουν και να επιστρέψουν.

Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα, διακόπτοντας τη λειτουργία της μηχανής για να μειώσει τον κίνδυνο πυροδότησης. Το πλοίο τέθηκε ουσιαστικά εκτός λειτουργίας, σε ανοιχτή θάλασσα.

Η επιχείρηση εξουδετέρωσης

Τρεις ημέρες αργότερα, εξειδικευμένη ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών (EOD) της Diaplous έφτασε στο Ομάν. Με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας, μεταφέρθηκαν στο πλοίο περίπου 60 ναυτικά μίλια από τις ακτές.

Η επιχείρηση διήρκεσε 12 ώρες και πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, σε περιορισμένο χώρο μέσα στο φουγάρο και με συνεχή κίνδυνο φωτιάς ή τοξικών αερίων. Το πλοίο παρέμενε χωρίς πρόωση, ενώ υπήρχε πάντα το ενδεχόμενο νέας επίθεσης.

Οι ειδικοί απομόνωσαν την περιοχή, απομάκρυναν το πλήρωμα σε ασφαλή σημεία και προχώρησαν βήμα-βήμα στην εξουδετέρωση και απομάκρυνση του πυρομαχικού. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της αποστολής είχε ο συντονισμός με τις αρχές του Ομάν και η πειθαρχία του πληρώματος, που τήρησε αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς, η επιτυχία σε τέτοιες επιχειρήσεις δεν κρίνεται μόνο από την τεχνική εξουδετέρωση, αλλά κυρίως από την αποτροπή ενός δεύτερου, καταστροφικού συμβάντος.

Η νέα πραγματικότητα στη ναυτιλία

Το περιστατικό αναδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η εμπορική ναυτιλία σε περιοχές όπως η Αραβική Θάλασσα και ο Κόλπος του Άντεν. Οι απειλές πλέον δεν περιορίζονται στην πειρατεία, αλλά περιλαμβάνουν επιθέσεις με drones, πυραυλικά πλήγματα, ηλεκτρονικές παρεμβολές και περιστατικά με μη εκραγέντα πυρομαχικά (UXO), είτε ως στοχευμένες ενέργειες είτε ως παράπλευρες απώλειες.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κάθε κρίση δεν αποτελεί απλώς τεχνικό ζήτημα, αλλά συνολική δοκιμασία ασφάλειας που απαιτεί συντονισμό, εκπαίδευση και άμεση αντίδραση.