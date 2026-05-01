Θεσσαλονίκη: 5χρονος ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο σε νηπιαγωγείο

Πιάστηκε σε πόρτα
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες σε νηπιαγωγείο στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δάχτυλο ενός 5χρονου μαθητή πιάστηκε σε πόρτα, με αποτέλεσμα κομμάτι του δαχτύλου (δείκτη) να ακρωτηριαστεί.
Εκείνη την ώρα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι γονείς του παιδιού, καθώς είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Στο σημείο βρέθηκε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, και να σταματήσει αρχικά η αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί με χειρουργική επέμβαση έγινε προσπάθεια συγκόλλησης και αναμένεται το πως θα εξελιχθεί η κατάστασή του.
Για το περιστατικό είχε κληθεί και η αστυνομία ενώ η εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει την υποβολή προανακριτικού υλικού.
