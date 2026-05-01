Eurovision 2026: Αναχώρησε για Βιέννη ο Akylas -Το μήνυμά του- BINTEO

Με χαμόγελα, ενθουσιασμό και αισιοδοξία αναχώρησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (1/5) η ελληνική αποστολή για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision στις 16 Μαΐου.

Ο Akylas και ο Φωκάς Ευαγγελινός, λίγο πριν επιβιβαστούν στην πτήση τους από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μίλησαν για την εμπειρία που ξεκινά, την προετοιμασία που έχει προηγηθεί και τις προσδοκίες τους.

«Είμαι τόσο χαρούμενος. Πάμε Βιέννη επιτέλους!», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Akylas, ευχαριστώντας θερμά τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη. «Σας παίρνουμε όλους μαζί μας σε αυτό το ταξίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στους Έλληνες που θα παρακολουθήσουν την πορεία της ελληνικής συμμετοχής.