Συγκίνηση στο Αγρίνιο: «Έφυγε» ο παλαίμαχος του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

Θλίψη σκορπά στο Αγρίνιο και στην οικογένεια του Παναιτωλικού η είδηση του θανάτου του Διονύση Τσάμη, που «έφυγε» σε ηλικία 75 ετών.

Ο σπουδαίος παλαίμαχος της ομάδας του Αγρινίου και εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που ανέδειξε η Αιτωλοακαρνανία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, όπως γράφει το agriniopress.gr.

Γεννημένος στο Αγρίνιο το 1951, κατέγραψε 160 συμμετοχές με τη φανέλα του Τίτορμου. Αναδείχθηκε από τα «σπλάχνα» του Παναιτωλικού, όντας ανακάλυψη του προπονητή Σωτήρη Καρποδίνη.

Μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, με την φανέλα της οποίας αγωνίστηκε ως το 1980. Οι τελευταίοι σταθμοί της καριέρας του ήταν σε Κόρινθο και Αναγέννηση Άρτας.

Ο Διονύσης Τσάμης αγωνίστηκε και με την Εθνική Ελλάδας, τη φανέλα της οποίας φόρεσε δύο φορές.

Επί σειρά ετών στο Αγρίνιο δραστηριοποιήθηκε ως γυμναστής, ιδρύοντας μάλιστα και ακαδημία ποδοσφαίρου.