Νύχτα έντασης στον Πύργο- Ρομά σήκωσαν μια γειτονιά στο πόδι- ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές… έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στον Πύργο, με τρεις Ρομά σε κατάσταση… αμόκ να σκορπούν πανικό και να ξεσηκώνουν ολόκληρη γειτονιά.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η κατάσταση ξέφυγε επικίνδυνα σε σπίτι ημεδαπού επί της οδού Περικλέους, όταν οι τρεις άνδρες -σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews- βρίσκονταν εκτός ελέγχου, έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, ενώ δεν αποκλείεται και χρήση ουσιών.

Φωνές, βρισιές και απειλές… «έσκισαν» τη σιωπή της νύχτας, με τους περίοικους να πετάγονται έντρομοι από τα σπίτια τους και να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία.

Το περιστατικό πήρε ακόμα πιο… αλλόκοτη τροπή όταν ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να υποστήριξε πως προκάλεσε τον χαμό επειδή… «άκουγε φωνές να τον βρίζουν» από τον λόφο του Επαρχείου!

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ με δύο μηχανές, προσπαθώντας να επιβάλουν την τάξη, ενώ λίγο αργότερα κατέφθασαν και αστυνομικοί του ΑΤ Πύργου, που προχώρησαν στην προσαγωγή ενός εκ των τριών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι δεν είναι άγνωστοι στις αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν, ενώ παρόμοια επεισόδια φέρεται να έχουν σημειωθεί ξανά στο ίδιο σπίτι.