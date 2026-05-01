Χωρίς προαστιακό σήμερα η Πάτρα λόγω Εργατικής Πρωτομαγιάς

Ο προαστιακός σιδηρόδρομος της Πάτρας δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Παρασκευή, καθώς οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρυχθεί για την ημέρα.

Η κινητοποίηση επηρεάζει το σύνολο του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται δρομολόγια τόσο στις υπεραστικές γραμμές όσο και στον προαστιακό σε όλες τις περιοχές.

Παράλληλα, ακινητοποιημένα παραμένουν για όλο το 24ωρο και τα μέσα σταθερής τροχιάς στην Αθήνα, καθώς οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΗΣΑΠ) και τραμ έχουν προχωρήσει σε απεργία από την έναρξη έως και τη λήξη της κυκλοφορίας.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτομαγιάς, με τους εργαζόμενους να τιμούν την ημέρα με απεργιακές δράσεις και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.