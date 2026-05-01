Τα μηνύματα της Εργατικής Πρωτομαγιάς

Η Πρωτομαγιά, πέρα από τον διαχρονικό συμβολισμό της άνοιξης και της αναγέννησης, αποτελεί εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα ημέρα διεθνούς εργατικής απεργίας, μνήμης και διεκδίκησης.

Η 1η Μαΐου δεν είναι απλώς μια αργία. Είναι απεργία. Είναι μια ημέρα με έντονο πολιτικό φορτίο, κατά την οποία τα αιτήματα των εργαζομένων επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο, ζητώντας χώρο και φωνή σε μια δημόσια συζήτηση που συχνά τα παραμερίζει ή τα υποτιμά.

Η ιστορική αναφορά στον αγώνα του Σικάγο το 1886 για την καθιέρωση του οκταώρου αποτελεί τον πυρήνα της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Ωστόσο, σχεδόν 140 χρόνια μετά, τα βασικά αυτά αιτήματα παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ. Η εργασιακή ανασφάλεια, η επισφάλεια της νέας γενιάς, η απορρύθμιση του ωραρίου, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης και η εργοδοτική αυθαιρεσία επανέρχονται με ένταση στο πολιτικό προσκήνιο.

Στην Ελλάδα του 2026, η απεργία της Πρωτομαγιάς βρίσκει την κοινωνία αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα κοινωνικής κόπωσης και έντονης πολιτικής αβεβαιότητας. Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας έχουν προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις από τα συνδικάτα, τα οποία κάνουν λόγο για μια επικίνδυνη οπισθοδρόμηση. Η αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων, η ενίσχυση των «ευέλικτων» μορφών απασχόλησης και η πίεση για εργασία ακόμη και σε ημέρες που παραδοσιακά θεωρούνταν αργίες, δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για το μέλλον της μισθωτής εργασίας.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα της «ανάπτυξης» που προβάλλεται απέχει σημαντικά από την καθημερινότητα της αγοράς εργασίας. Παρά τις ανακοινώσεις για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, χιλιάδες εργαζόμενοι εξακολουθούν να αμείβονται με αποδοχές κάτω από τα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης. Και δεν πρόκειται μόνο για νέους χωρίς εμπειρία. Άνθρωποι 50 και 60 ετών, με δεκαετίες εργασίας, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε χαμηλά εισοδήματα, χωρίς σταθερό ωράριο ή πλήρη ασφάλιση, ενώ καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής. Ο μισθός - «βιτρίνα» λειτουργεί ως επικοινωνιακό εργαλείο, την ώρα που η πραγματικότητα των εργαζομένων παραμένει σκληρή.

Παράλληλα, οι νέοι της χώρας συνεχίζουν να βλέπουν το μέλλον τους με αβεβαιότητα. Παρά τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους, οι συνθήκες εργασίας και η έλλειψη ουσιαστικών ευκαιριών τούς ωθούν να αναζητήσουν διέξοδο στο εξωτερικό. Μια νέα γενιά, που θα έπρεπε να αποτελεί τη δύναμη ανάπτυξης της χώρας, αναγκάζεται να φύγει για να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή αλλού.

Η μετανάστευση επιστρέφει ως φαινόμενο με έντονα χαρακτηριστικά, θυμίζοντας δύσκολες περιόδους της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η εγχώρια αγορά εργασίας δεν προσφέρει ακόμη τις προϋποθέσεις για ουσιαστική προοπτική.

Την ίδια ώρα, τα εργατικά ατυχήματα εξακολουθούν να κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για αποτέλεσμα μιας αντίληψης που αντιμετωπίζει την εργασία ως κόστος και όχι ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα. Μιας αγοράς που επιλέγει την εντατικοποίηση και την πίεση, μεταφέροντας το βάρος και τον κίνδυνο στους ίδιους τους εργαζόμενους.

Η απεργία της Πρωτομαγιάς δεν είναι, λοιπόν, μια απλή ετήσια τελετουργία. Είναι πολιτική πράξη. Είναι υπενθύμιση πως τα εργασιακά δικαιώματα δεν χαρίζονται, κατακτούνται. Και κατακτούνται μέσα από συλλογική δράση, πολιτική συμμετοχή και ενεργή κοινωνική παρουσία.

Σε μια εποχή που ο χάρτης της εργασίας αλλάζει δραματικά, επί τα χείρω, η Εργατική Πρωτομαγιά είναι και πρέπει να παραμείνει ημέρα αγώνα.

Για να μην ξεχάσουμε την Ιστορία, για να αναγνωρίσουμε τις νέες προκλήσεις και να διεκδικήσουμε ένα μέλλον που δεν θα στηρίζεται στον φόβο και την εξάντληση, αλλά στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη.

Για να δώσουμε πίσω στις νέες και στους νέους την ελπίδα και την ευκαιρία να χτίσουν το μέλλον τους εδώ, στην πατρίδα τους, και όχι μακριά, σε ξένα εδάφη.