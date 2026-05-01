Θάνατος κρατούμενου στην Πάτρα- Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις στο κελί του

Αιφνίδιος θάνατος κρατουμένου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/04/2026) στο σωφρονιστικό κατάστημα Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στις φυλακές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 58χρονο Έλληνα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του από συγκρατούμενούς του. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 58χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.