Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θάνατος κρατούμενου στην Πάτρα- Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις στο κελί του

Πληροφορίες για σοβαρά προβλήματα υγείας του 58χρονου

Αιφνίδιος θάνατος κρατουμένου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/04/2026) στο σωφρονιστικό κατάστημα Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στις φυλακές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 58χρονο Έλληνα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του από συγκρατούμενούς του. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 58χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Ειδήσεις Τώρα

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φυλακές Αγίου Στεφάνου Αιφνίδιος Θάνατος Κρατούμενος
Ειδήσεις
Κοινωνία
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις