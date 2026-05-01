Βυθισμένα στο πένθος τα Μακρίσια- Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στα Μακρίσια Ηλείας ο θάνατος του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, παρουσία της οικογένειας, συγγενών, φίλων, συμμαθητών και κατοίκων της περιοχής, που θα του πουν το τελευταίο αντίο.

Στο μεταξύ, νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 13χρονο μαθητή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο ανήλικος φέρεται να προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία φίλου του, ο οποίος προπορευόταν επίσης με πατίνι.

Ο 13χρονος επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα: ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στην προσπάθεια αυτή, δεν κατάφερε να ελέγξει το πατίνι και προσέκρουσε στο δεξί μπροστινό μέρος του αγροτικού. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, με το παιδί να τραυματίζεται θανάσιμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν, το ηλεκτρικό πατίνι του 13χρονου είχε δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας έως και 80 χιλιομέτρων την ώρα. Ωστόσο, ο πατέρας του παιδιού, από φόβο για πιθανό ατύχημα, είχε τοποθετήσει περιορισμό ταχύτητας (κόφτη), με αποτέλεσμα το πατίνι να μην ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα την ώρα.

Παρά τον περιορισμό, πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα για ανήλικο, καθώς πρακτικά το όχημα προσομοίαζε σε συμπεριφορά μικρού δίκυκλου.

Το χρονικό

Ο ανήλικος, μαθητής του Γυμνασίου Μακρισίων, τραυματίστηκε θανάσιμα το απόγευμα της Τετάρτης, όταν – υπό συνθήκες που διερευνώνται – το πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο σε δρόμο του χωριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού βρέθηκε από τους πρώτους στο σημείο του δυστυχήματος και παρέμεινε δίπλα του μέχρι τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Κρεστένων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, ο 13χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Η είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με συγγενείς και φίλους να σπεύδουν από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.