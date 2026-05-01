Το όνομα της Πάτρας «απογειώνεται»- Τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της TUI στον Άραξο

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Πάτρα δίνει το όνομά της σε αεροσκάφος. Σήμερα, 1η Μαΐου, στο αεροδρόμιο του Αράξου, η TUI Group πραγματοποιεί επίσημη τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους, το οποίο θα φέρει εφεξής το όνομα «PATRA» και θα εξυπηρετεί δρομολόγια καθ' όλη τη θερινή σεζόν.

Η τελετή θα περιλαμβάνει την καθιερωμένη «αψίδα θριάμβου» από πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ομιλίες επισήμων και εκπροσώπων τοπικών φορέων. Αναμένεται μάλιστα να παραστεί ο ίδιος ο CEO της TUI, Σεμπάστιαν Έμπελ, μαζί με ανώτερα στελέχη της εταιρείας, ενώ περίπου δέκα δημοσιογράφοι από τη Γερμανία θα ταξιδέψουν αυθημερόν για την κάλυψη του γεγονότος, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της περιοχής.

«Νονά» του αεροσκάφους θα είναι η Πατρινή κολυμβήτρια Νόρα Δράκου, με συμμετοχή σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην τελετή προβλέπεται επίσης η προσφορά τοπικών εδεσμάτων και προϊόντων στο πλήρωμα, ως συμβολική χειρονομία φιλοξενίας και ανάδειξης της τοπικής παραγωγής, για περίπου 200 άτομα.

Η πρακτική αυτή ακολουθείται συχνά από την εταιρεία, που δίνει σε αεροπλάνα της ονόματα τουριστικά ξεχωριστών προορισμών- αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει για το Ηράκλειο, την Κέρκυρα, αλλά και προορισμούς στο εξωτερικό. Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Πολεμικής Αεροπορίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και τοπικών επαγγελματικών φορέων.