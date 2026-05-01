Πάτρα: Συγκέντρωση και πορεία για την Εργατική Πρωτομαγιά

Σήμερα, με αφορμή την Εργατική Πρωτομαγιά, πραγματοποιείται απεργιακή συγκέντρωση και πορεία στην Πάτρα, έπειτα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου της πόλης.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί από τον χώρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, με τη συμμετοχή εργαζομένων, σωματείων και συνδικαλιστικών φορέων. Οι διαδηλωτές τιμούν τους ιστορικούς αγώνες της εργατικής τάξης, από τα γεγονότα του Σικάγο έως τις κινητοποιήσεις του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη και την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή το 1944.

Κεντρικά συνθήματα της πορείας είναι η αντίθεση στους πολέμους και η άρνηση «να πληρώσουν οι εργαζόμενοι το κόστος», με αιχμές για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς στρατιωτικές συμμαχίες και επιχειρήσεις. Οι διοργανωτές συνδέουν τις πολεμικές εξελίξεις με την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, κάνοντας λόγο για αυξήσεις σε ενέργεια και βασικά αγαθά, καθώς και για ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Παράλληλα, τίθενται αιτήματα που αφορούν την καθημερινότητα των εργαζομένων, όπως αυξήσεις στους μισθούς μέσω συλλογικών συμβάσεων, μείωση του εργάσιμου χρόνου, βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις σε βασικά είδη και καύσιμα.

Η σημερινή πορεία εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων για την Πρωτομαγιά, με τους διοργανωτές να τονίζουν τη σημασία της οργάνωσης και της συμμετοχής στα συνδικάτα ως βασικό μέσο διεκδίκησης.