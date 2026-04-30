Καιρός: Φθινοπωρινή η Πρωτομαγιά με «βουτιά» της θερμοκρασίας και βροχές

Περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη θα θυμίζει ο καιρός την Πρωτομαγιά καθώς θα πέσει η θερμοκρασία και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Μπορεί ο καιρός να ήταν άκρως καλοκαιρινός και με υψηλές θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες όμως αυτό αλλάζει την Πρωτομαγιά με βροχές καταιγίδες και κρύο.

Θα κυριαρχήσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά και πολύ ισχυροί άνεμοι σε εντάσεις 7-8 μποφόρ σύμφωνα με την πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου στο Mega.

Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές περιμένουμε σε όλη τη χώρα και από το μεσημέρι πρόσκαιρες καταιγίδες αναμένονται στη δυτική-νότια Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε μεγάλα υψόμετρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση έως και 10 βαθμούς, συγκριτικά με τα ανοιξιάτικα επίπεδα των προηγούμενων ημερών και θα φτάσει το μεσημέρι τους 10-16 στα βόρεια, 15-18 στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικά 19 στα δυτικά.

Σχετικά υψηλότερες θα παραμείνουν στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα με 23 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί μέχρι 6, και στο Αιγαίο 7 και 8 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την Χριστίνα Ρήγου «στην Αττική θα έχουμε μουντό καιρό, με συννεφιά και κατά διαστήματα θα ψιχαλίζει ή θα βρέχει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-16 βαθμούς, βορειοανατολικοί οι άνεμοι 5-7 μποφόρ.

Αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται πυκνή συννεφιά και βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-15 βαθμούς, με βόρειους ανέμους μέχρι 4, το πρωί 5 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο (02/05/2026) τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και μέσα στο Αιγαίο. Το κρύο θα είναι έντονο νωρίς το πρωί, με μονοψήφιες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα ενώ το μεσημέρι οι χαμηλές τιμές θα διατηρηθούν και θα κυμανθούν κοντά στους 16-18 βαθμούς και έως 19-20 στα δυτικά και νότια.

Πολύ ισχυρούς ανέμους θα έχουμε στα πελάγη, και κυρίως στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ.

Την Κυριακή (03/05/2026) βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και στο Αιγαίο, με βελτίωση όμως προς το βράδυ καθώς τα φαινόμενα πλέον θα περιοριστούν προς τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί κοντά στους 16-17 βαθμούς και στη δυτικά έως 20 και οι βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο 7-8 μποφόρ, και το βράδυ από τα βόρεια θα αρχίσουν να υποχωρούν.

