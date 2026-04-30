Ο Ολυμπιακός, «διέλυσε» 94-64 τη Μονακό - Πάρτι στο ΣΕΦ - Μία νίκη μακριά από το Final 4 οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός “διέλυσε” με 94-64 τη Μονακό στο ΣΕΦ, για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, μετά από μία τρομερή “παράσταση” στο ΣΕΦ, που έστειλε… μήνυμα στους αντιπάλους του ενόψει του Final 4.

Μπορεί να χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να “σφραγίσει” το “εισιτήριο” για το Final 4 της Euroleague, αλλά ο Ολυμπιακός έδειξε στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ κόντρα στη Μονακό, ότι βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση και είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο στη διοργάνωση.

Οι Πειραιώτες “έλιωσαν” τους Μονεγάσκους στο ΣΕΦ, με μία εκπληκτική δεύτερη περίοδο, για να φθάσουν ουσιαστικά στη νίκη από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, ξεκινώντας από νωρίς το… πάρτι των οπαδών τους στις εξέδρες. Η ομάδα του Μπαρτζώκα θα πάει έτσι στο Πριγκιπάτο για το 3-0 και τη… σκούπα πρόκρισης στο Final 4 της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64

