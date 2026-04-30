Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 7,5 εκατ. ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (30/04), η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε 7,5 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 3060 είναι οι εξής:
13
8
40
20
22
και Τζόκερ ο αριθμός 7.
Στην αποψινή κλήρωση είχαμε ξανά τζακ ποτ, καθώς δεν βρέθηκε υπερτυχερός στην πρώτη κατηγορία.
