Απίστευτος τελικός στο The Chase - Κέρδισαν σε νεκρό χρόνο

Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου πήραν την νίκη παίκτες στο The Chase και δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι συνέβη
Έναν μοναδικό τελικό είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές που συντονίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (30/4) στην συχνότητα του MEGA και στο The Chase.
Μπορεί η ομάδα να “αποδεκατίστηκε” από την “γυναίκα με τα μαύρα” κατά την διάρκεια των μονομαχιών, όμως οι δύο παίκτες που έμειναν στο τέλος κατόρθωσαν να την βγάλουν “νοκ άουτ” και μάλιστα με έναν απρόσμενο τρόπο.
Στα λάθη της chaser οι δύο παίκτες βρήκαν την ευκαιρία για να κερδίσουν ορισμένες θέσεις, όμως αυτό που έγινε στο τέλος δεν το περίμενε κανείς.
Η “γυναίκα με τα μαύρα” βρισκόταν αντιμέτωπη με την νικητήρια για την ίδια απάντηση, όμως πριν ολοκληρώσει την λέξη, ο χρόνος τελείωσε και οι δύο παίκτες πήραν την χρυσή νίκη για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.
Η Έφη και ο Ορέστης ξέσπασαν σε γέλια αφού δεν μπορούσαν να πιστέψουν την καλή τους τύχη.
