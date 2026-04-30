ΥΠΕΞ για στολίσκο: Για ανθρωπιστικούς λόγους η υποδοχή των επιβαίνοντων του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα

αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, σχετικά με την μεταφορά των μελών του Global Sumud Flotilla που συνελήφθησαν σε ελληνική ακτή.

Η ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον στολίσκο Global Sumud Flotilla

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».

ΥΠΕΞ Ισραήλ: “Οι προσαχθέντες θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα – Την ευχαριστούμε”

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο X, ο Γκίντεον Σαάρ, υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ανακοίνωσε πως “σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου σε ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή τις επόμενες ώρες.

“Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες του στολίσκου” σημείωσε, συμπληρώνοντας: “Καλούμε όσους δεν ενδιαφέρονται για προκλήσεις αλλά για ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα να το πράξουν μέσω του BOP, το οποίο εξέδωσε επίσης σχετική ανακοίνωση σήμερα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας”.