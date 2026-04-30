Ηλεία: Θρήνος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο, συμμαθητές του άφησαν λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε με το πατίνι - Η συγκλονιστική ανάρτηση από τον πατέρα του

Την Παρασκευή η κηδεία του αδικοχαμένου παιδιού

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης τα Μακρίσια αποχαιρετούν αύριο τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του και την τοπική κοινωνία. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, όπου συγγενείς, φίλοι και σύσσωμη η τοπική κοινωνία θα δώσουν το «παρών» για να πουν το τελευταίο αντίο. Το πένθος έχει πέσει βαρύ στο χωριό του θύματος, με τις σκηνές που εκτυλίσσονται να είναι βγαλμένες από αρχαία τραγωδία. Φίλοι και συμμαθητές του αδικοχαμένου ανήλικου προσέρχονται από την ώρα που έγινε γνωστή η τραγική είδηση του χαμού του στο σημείο όπου έγινε το ατύχημα και αποθέτουν λουλούδια στη μνήμη του.

Συντετριμμένη η γιαγιά του 13χρονου Κωνσταντίνου, μιλώντας στο Live News περιέγραψε τη σχέση που είχε με το παιδί αλλά ανέφερε και την αγάπη που είχε στο πατίνι του: «Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι να λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως». «Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν και αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν. Τον Κωνσταντίνο μόνο που δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα», είπε στη συνέχεια η γιαγιά.