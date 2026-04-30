Ηλεία: Θρήνος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο, συμμαθητές του άφησαν λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε με το πατίνι - Η συγκλονιστική ανάρτηση από τον πατέρα του

Την Παρασκευή η κηδεία του αδικοχαμένου παιδιού
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης τα Μακρίσια αποχαιρετούν αύριο τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του και την τοπική κοινωνία.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, όπου συγγενείς, φίλοι και σύσσωμη η τοπική κοινωνία θα δώσουν το «παρών» για να πουν το τελευταίο αντίο.
Το πένθος έχει πέσει βαρύ στο χωριό του θύματος, με τις σκηνές που εκτυλίσσονται να είναι βγαλμένες από αρχαία τραγωδία.
Φίλοι και συμμαθητές του αδικοχαμένου ανήλικου προσέρχονται από την ώρα που έγινε γνωστή η τραγική είδηση του χαμού του στο σημείο όπου έγινε το ατύχημα και αποθέτουν λουλούδια στη μνήμη του.
Συντετριμμένη η γιαγιά του 13χρονου Κωνσταντίνου, μιλώντας στο Live News περιέγραψε τη σχέση που είχε με το παιδί αλλά ανέφερε και την αγάπη που είχε στο πατίνι του: «Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι να λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως».
«Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν και αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν. Τον Κωνσταντίνο μόνο που δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα», είπε στη συνέχεια η γιαγιά.
Από την πλευρά της, η μητέρα του Κωνσταντίνου, είπε για το αδικοχαμένο παιδί της: «Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος. Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ούτε καν. Ήμουν κατά. Γιατί είμαστε χωρισμένοι. Ήθελε το παιδάκι μου να μείνει κοντά στον μπαμπά του από δική του απόφαση, όπως ξέρετε, όπως λέει ο νόμος. Είχα πολύ καλές σχέσεις και το έπαιρνα. Το είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Είχα πολύ καλή σχέση με το παιδάκι μου. Ο μικρούλης μου, πάντα ήθελε πατίνι».
Μετά το δυστύχημα, ο πατέρας του Κωνσταντίνου έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση απευθυνόμενος στον γιο του με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο που μιλούσαν: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_05_2025».
