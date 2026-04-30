Φωτιά σε εργοστάσιο στη Βοιωτία - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εκκοκκιστήριο βάμβακος
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση στη Βοιωτία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εκκοκκιστήριο βάμβακος.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
