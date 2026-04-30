Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ εξετάζει τις στρατιωτικές επιλογές του για το αν και πώς θα συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ενημερωθεί την Πέμπτη από αξιωματούχους του Πενταγώνου για επικαιροποιημένες στρατιωτικές επιλογές απέναντι στο Ιράν, καθώς εντείνει την πίεση προς την Τεχεράνη προκειμένου να συμφωνήσει σε μια νέα συμφωνία.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο Τραμπ λαμβάνει τακτικά ενημερώσεις για στρατιωτικά σχέδια, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι έχει εγκαταλείψει τη μέχρι πρότινος επιφυλακτική του στάση ως προς την επανέναρξη βομβαρδισμών. Παρά ταύτα, η νέα ενημέρωση δείχνει ότι διατηρεί ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης προχωρούν με αργούς ρυθμούς.

Η ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, όπως έγραψε το Axios, αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο Brad Cooper, και τον αρχηγό του Μικτού Επιτελείου, Dan Caine, μαζί με άλλους ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Στρατηγική πίεσης και ναυτικός αποκλεισμός

Η τρέχουσα στρατηγική της Ουάσιγκτον επικεντρώνεται στην άσκηση μέγιστης οικονομικής πίεσης στο Ιράν, με στόχο να υποχωρήσει στις απαιτήσεις για περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ έχει δώσει εντολή να συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών, ενώ εξετάζεται ακόμη και η μακροχρόνια διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Ο αποκλεισμός είναι ιδιοφυής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν θα αναγκαστεί να υποκύψει.

Παρότι το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να προτιμά μια διπλωματική λύση αντί για νέες στρατιωτικές επιθέσεις. Η εκεχειρία που ισχύει αυτή τη στιγμή παραμένει αορίστου διάρκειας, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι δεν αισθάνεται πίεση χρόνου για συμφωνία.

Εκτόξευση τιμών ενέργειας και διεθνείς ανησυχίες

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στις αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται σε υψηλά πολλών ετών. Το Brent ξεπέρασε τα 126 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσει, ενώ οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ έφτασαν σε επίπεδα σχεδόν τετραετίας.

Η κρίση συνδέεται άμεσα με τη σχεδόν πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε πλοία, ως απάντηση σε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ νωρίτερα μέσα στο έτος.

Σκληρή στάση Τεχεράνης και στρατιωτικά σενάρια

Η Τεχεράνη εμφανίζεται αμετακίνητη, με τη νέα ηγεσία της να διαμηνύει ότι θα προστατεύσει τις πυρηνικές και πυραυλικές της δυνατότητες. Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για άμεση και εκτεταμένη αντίδραση σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σχέδια που εξετάζονται από την αμερικανική διοίκηση περιλαμβάνει σύντομες αλλά ισχυρές στρατιωτικές επιδρομές με στόχο να εξαναγκαστεί το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο επικεφαλής του του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη κρίση στο Στενό του Ορμούζ ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική αναταραχή.