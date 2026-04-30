Ηγουμενίτσα: Φόρτωσε παπούτσια αξίας 5.000 ευρώ και έγινε… καπνός!

Μια θρασύτατη απάτη που κόστισε ακριβά σε ιδιοκτήτρια καταστήματος στην Ηγουμενίτσα διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού, ο οποίος κατάφερε να αποσπάσει εμπορεύματα αξίας χιλιάδων ευρώ με μια απλή δικαιολογία.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης όταν ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στο κατάστημα και συμφώνησε για την αγορά υποδημάτων συνολικής αξίας 5.120 ευρώ.

Αφού φόρτωσε τα εμπορεύματα σε δικό του φορτηγό, χρησιμοποίησε το γνωστό κόλπο της «μετάβασης στην τράπεζα».

Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε στην ιδιοκτήτρια ότι πηγαίνει σε τραπεζικό κατάστημα για να κάνει ανάληψη των χρημάτων και να επιστρέψει για την εξόφληση. Ωστόσο, ο δράστης αποχώρησε από το σημείο και δεν επέστρεψε ποτέ, αφήνοντας την έμπορο χωρίς τα εμπορεύματά της και χωρίς το συμφωνηθέν τίμημα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

