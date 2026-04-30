Άφαντος ο 59χρονος που ξυλοκόπησε 22χρονη στο Παγκράτι για μια θέση στάθμευσης - Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 59χρονου άνδρα που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μια 23χρονη κοπέλα στο Παγκράτι, έπειτα από διαπληκτισμό για θέση στάθμευσης.

Ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση άσκησε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κακούργημα που επισύρει βαριές ποινές.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 23χρονης, το περιστατικό σημειώθηκε όταν εκείνη επιχείρησε να σταθμεύσει το όχημά της σε δρόμο της περιοχής του Παγκρατίου. Όπως αναφέρει, ο 59χρονος κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα του και, χωρίς εμφανή λόγο, άρχισε να την εξυβρίζει και στη συνέχεια να τη χτυπά με γροθιές.

Από την επίθεση η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο δράστης φέρεται να διέφυγε άμεσα, μπαίνοντας σε παρακείμενη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη του.

Η 23χρονη κατήγγειλε επισήμως το περιστατικό στις αρχές, ενώ προχώρησε και σε δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας την επίθεση που δέχτηκε, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κοινωνική κατακραυγή.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 59χρονου, ενώ στη συνέχεια ο ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης. Ο άνδρας αναζητείται από την Αστυνομία.