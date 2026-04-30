Το ντοκιμαντέρ "Κος Κανένας Εναντίον Πούτιν" προβάλλεται στην Αθήνα

Η ενδιαφέρουσα και αποκλαυπτική ταινία με τίτλο "Κος Κανένας Εναντίον Πούτιν", που βραβεύτηκε με το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 2026, σε σκηνοθεσία των David Borenstein και Pavel “Pasha” Talankin, προβάλλεται από την Πέμπτη 30-4-2026 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Filmtrade.

Ο Pasha Talankin είναι ένας απρόσμενος ήρωας — ένας αγαπητός Ρώσος δάσκαλος δημοτικού, γνωστός ως μέντορας και πειραχτήρι, που προσφέρει στους μαθητές του ένα ασφαλές καταφύγιο στο γραφείο του.

Όταν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, ο ρόλος του στο σχολείο αλλάζει δραματικά, καθώς παρασύρεται παρά τη θέληση του στη μηχανή προπαγάνδας του Πούτιν. Αναγκασμένος να προωθεί αποκλειστικά μηνύματα εγκεκριμένα από το κράτος και σοκαρισμένος από τη μεταμόρφωση του σχολείου και της κοινότητάς του, παλεύει με ενοχές και ένα αίσθημα ανημποριάς — μέχρι που καταλήγει να γίνει whistleblower.

Ως βιντεογράφος του σχολείου, ο Pasha καταγράφει αποκαλυπτικό και βαθιά προσωπικό υλικό από το καθεστώς του Πούτιν: την άνοδο στρατιωτικοποιημένων παιδικών ομάδων, τους κατασταλτικούς νόμους, τον έντονο εθνικισμό και τη στρατολόγηση τελειόφοιτων μαθητών για τον πόλεμο.

Σε σκηνοθεσία David Borenstein και Pasha Talankin, αυτή η ιδιαίτερα συνεργατική ταινία είναι ταυτόχρονα γοητευτική και χαρούμενη αλλά και αφυπνιστική. Το "Mr. Nobody Against Putin" παρουσιάζει δυσεύρετο υλικό που αποκαλύπτει την τρομερή επιρροή της κυβέρνησης Πούτιν στις ζωές των απλών Ρώσων πολιτών, και ιδιαίτερα των παιδιών τους.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ DAVID BORENSTEIN

«Τον Μάρτιο του 2022, ξεκίνησα τη πιο μοναδική δημιουργική συνεργασία που έχω ζήσει ποτέ. Ένας Ρώσος συνεργάτης

μου με σύστησε στον Πάβελ “Πάσα” Ταλάκιν, έναν δάσκαλο από τη μικρή πόλη Karabash στη Ρωσία. Δεν ήταν το τυπικό άτομο που θα περίμενε κανείς να γυρίζει ένα ανεξάρτητο ντοκιμαντέρ. Ήταν όμως τολμηρός και γεμάτος πάθος, και είχε αμέτρητα πράγματα να πει για τη σημερινή κατάσταση στη Ρωσία - ειδικά για τη στρατιωτικοποίηση του σχολικού συστήματος από τον Πούτιν».

Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Pasha κι εγώ δημιουργήσαμε

έναν κρυπτογραφημένο τρόπο επικοινωνίας και έναν ασφαλή τρόπο να στέλνουμε αρχεία βίντεο. Οι δημιουργικοί μας ρόλοι

διαμορφώθηκαν φυσικά: ο Pasha κατέγραφε ό,τι θεωρούσε σημαντικό, και μοιραζόταν θέματα και ιδέες που τον απασχολούσαν, ενώ εγώ μοντάριζα το υλικό σε μια αφήγηση βασισμένη στη δική του οπτική και εμπειρία.

Η συνεργασία αυτή ήταν συναρπαστική. Για περισσότερα από δύο χρόνια, μιλούσαμε κάθε εβδομάδα μέσω κρυπτογραφημένων

κλήσεων. Μέσα από αυτές τις συνομιλίες χτίσαμε μια βαθιά φιλία, αντιμετωπίζοντας αμέτρητες δυσκολίες, αβεβαιότητες και

στιγμές όπου όλα έμοιαζαν χαμένα. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια ταινία που να αποτυπώνει την πραγματικότητα της ζωής των απλών ανθρώπων σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή της ρωσικής ιστορίας.

Θέλαμε να δείξουμε τον τρόπο που ο πόλεμος τραυματίζει τις κοινότητες - αλλά και να αναδείξουμε τη χαρά και την ομορφιά

που ο Pasha καλλιεργούσε στο σχολείο του. Απεικονίζοντας τη ζωή στο Karabash, μπορέσαμε να αποδώσουμε την πραγματική καταστροφή που προκαλεί η ολοκληρωτική στρατιωτικοποίηση της ρωσικής κοινωνίας. Ο Pasha, ως πληροφοριοδότης, μας δείχνει κάτι πολύ σημαντικό: μας προσφέρει μια πρωτοφανή ματιά στη μαζική στρατιωτικοποίηση που έχει οργανωθεί στη Ρωσία από το 2022 και μετά. Όλο και περισσότερες φωνές ζητούν ένα «τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία». Η ταινία αυτή, όμως, αποκαλύπτει πόσο αφελής είναι μια τέτοια προσέγγιση. Ο Πούτιν επεκτείνει δραστικά τον στρατό, δημιουργεί οργανώσεις τύπου «νεολαίας Χίτλερ» σε όλα τα σχολεία και διαμορφώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στον πόλεμο και την αυτοκρατορική ιδεολογία. Αν δούμε αυτή την ταινία και πάρουμε στα σοβαρά αυτά που η ίδια η Ρωσία διδάσκει στα παιδιά της -και έχουμε κάθε λόγο να το κάνουμε- γίνεται σαφές ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ευρώπη μόλις αρχίζει.

Ο David Borenstein είναι σκηνοθέτης με έδρα την Κοπεγχάγη.

Οι ταινίες του έχουν βραβευτεί διεθνώς και είναι οι εξής:

Can’t Feel Nothing (CPH:DOX 2024)

Love Factory (New York Times, 2021)

Dream Empire (IDFA 2016).

Έχει επίσης σκηνοθετήσει και παράγει τηλεοπτικά προγράμματα για διεθνή δίκτυα, αποσπώντας διακρίσεις αντίστοιχες με το βραβείο Pulitzer στον χώρο της τηλεόρασης.

Διάρκεια ταινίας: 90 λεπτά.

Το φιλμ ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Το "Mr Nobody Against Putin" κέρδισε & το βραβείο BAFTA καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Είχε προβληθεί και στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πέρυσι τον Μάρτιο.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ