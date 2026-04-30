Πάτρα: Επιστημονική ενημερωτική εκδήλωση από Αντικαρκινική και Μορφωτικό Σύλλογο Κυριών

Την Δευτέρα 4/5/2026 στις 19.30 - Θα μιλήσει ο πανεπιστημιακός Γεώργιος Μιχαήλ με θέμα "20 Χρόνια HPV Εμβολιασμού"
Επιστημονική ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών στην Όθωνος Αμαλίας 74 στην Πάτρα αυτή την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 στις 19.30.
Έχει προσκληθεί να μιλήσει ο κ. Γεώργιος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ιατρικό τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: "20 χρόνια HPV Εμβολιασμού - πληθυσμιακός αντίκτυπος και μελλοντικές προοπτικές".
Την εκδήλωση - ομιλία συναδιοργανώνουν ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Πάτρας και η διοικούσα επιτροπή του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Η επιστημονική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων του Μορφωτικού Συλλόγου στην Όθωνος Αμαλίας 74 και Βότση στην Πάτρα.
