Πάτρα: Επιστημονική ενημερωτική εκδήλωση από Αντικαρκινική και Μορφωτικό Σύλλογο Κυριών

Επιστημονική ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών στην Όθωνος Αμαλίας 74 στην Πάτρα αυτή την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 στις 19.30.

Έχει προσκληθεί να μιλήσει ο κ. Γεώργιος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ιατρικό τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: "20 χρόνια HPV Εμβολιασμού - πληθυσμιακός αντίκτυπος και μελλοντικές προοπτικές".

Την εκδήλωση - ομιλία συναδιοργανώνουν ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Πάτρας και η διοικούσα επιτροπή του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Η επιστημονική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων του Μορφωτικού Συλλόγου στην Όθωνος Αμαλίας 74 και Βότση στην Πάτρα.