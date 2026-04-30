Η Πάτρα υποδέχεται τον Μάη: Στα Ψηλαλώνια χτυπά η καρδιά της γιορτής- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Τετραήμερο εκδηλώσεων με χορό, μουσική και ανθεστήρια ανοίγει ο Δήμος Πατρέων, συνδέοντας την παράδοση με τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων αποτελεί το επίκεντρο της πρώτης ημέρας, με τα καθιερωμένα Ανθεστήρια να έχουν ήδη ξεκινήσει. Στις δύο εξέδρες της πλατείας, χορευτικά συγκροτήματα από πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ξεδιπλώνουν παραδοσιακούς χορούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ οι παραδοσιακοί πάγκοι με άνθινες συνθέσεις δίνουν ανοιξιάτικο χρώμα στον χώρο.

Λίγο νωρίτερα, οι συμμετέχοντες με τις παραδοσιακές τους φορεσιές είχαν συγκεντρωθεί στις σκάλες της Τριών Ναυάρχων για την ετήσια αναμνηστική φωτογράφιση, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της γιορτής.

Η βραδιά κλείνει στην πλατεία Ομονοίας, όπου στις 20:30 η ορχήστρα του Λύσανδρου Παναγόπουλου αναλαμβάνει να δώσει τον τόνο σε ένα λαϊκό γλέντι με τη συμμετοχή χορευτικών τμημάτων.

Το πρόγραμμα, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Την Παρασκευή 1η Μαΐου, στις 12:30, η πλατεία Υψηλών Αλωνίων γίνεται ο τόπος συνάντησης για μια συναυλία αφιερωμένη στην Εργατική Πρωτομαγιά.

Το Σάββατο 2 Μαΐου, στις 21:00, τα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία φιλοξενούν εορταστική εκδήλωση για τα χορευτικά συγκροτήματα της πόλης.

Ενώ η Τετάρτη 6 Μαΐου κλείνει τον κύκλο με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού: οι πεζόδρομοι Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος μετατρέπονται σε πίστα με Latin Party από τους Cubanita Sextet.