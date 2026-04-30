«Είναι ανεπίτρεπτο!»: Η Βίκυ Καγιά ξεσπά για τις φήμες χωρισμού

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, η Βίκυ Καγιά βρέθηκε καλεσμένη στο λαμπερό event του οίκου Jimmy Choo στο κέντρο της Αθήνας και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι κάμερες την πολιόρκησαν.

Η παρουσιάστρια, πιο ειλικρινής από ποτέ, πήρε θέση για τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον γάμο της με τον Ηλία Κρασσά να περνά κρίση, ενώ σχολίασε και τις τηλεοπτικές εξελίξεις.

«Υπάρχουν παιδιά που διαβάζουν»

Η Βίκυ Καγιά δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά της για τις ανυπόστατες φήμες περί χωρισμού, χαρακτηρίζοντάς τες «ανεπίτρεπτες».

«Το βρίσκω ανεπίτρεπτο να γράφονται πράγματα για οικογένειες έτσι ξαφνικά, χωρίς λόγο και αιτία, και κυρίως χωρίς να διασταυρώνονται οι πληροφορίες», δήλωσε φανερά ενοχλημένη.

Η ίδια εξήγησε πως πλέον τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει και τέτοια ψεύδη επηρεάζουν την ηρεμία τους: «Αυτή τη φορά δεν το διαχειρίστηκα με γέλιο. Έπρεπε να μιλήσουμε στα παιδιά, να τους πούμε ότι αυτό που γράφτηκε δεν ισχύει».

Η ζωή εκτός τηλεόρασης και το «ναι» στη Μπέττυ Μαγγίρα

Αναφορικά με την αποχή της από το γυαλί, η Βίκυ Καγιά δήλωσε πως απολαμβάνει την ηρεμία της: «Είμαι μια χαρά χωρίς την τηλεόραση. Βρίσκω ξανά τον οικογενειακό μου προγραμματισμό μετά από 30 χρόνια non-stop δουλειάς».

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να σχολιάσει τη φημολογούμενη επιστροφή του GNTM και το ενδεχόμενο να δούμε τη Μπέττυ Μαγγίρα σε ρόλο κριτή ή παρουσιάστριας.

«Η Μπέττυ είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα πάντα! Της εύχομαι καλή επιτυχία, της ταιριάζει εννοείται», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βίκυ Καγιά, δείχνοντας την υποστήριξή της στη συνάδελφό της.