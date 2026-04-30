Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συγχαρητήρια στο Δημοτικό Σχολείο Καμινίων

Η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, συγχαίρει με ανακοίνωση της τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων Πατρών για τη σημαντική τους διάκριση στον μαθητικό διαγωνισμό του European School Radio.

Η επιτυχία αυτή, με την κατάκτηση του δεύτερου βραβείου στο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου, αποτελεί μια ιδιαίτερα όμορφη στιγμή για την τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την ευαισθησία των παιδιών.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στο τραγούδι «Απ’ τη στάχτη γεννιέται το αύριο», το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, θέλοντας να εκφράσει την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα. Μέσα από αυτό, οι μαθητές κατάφεραν να μεταφέρουν ένα τρυφερό αλλά και δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας, δείχνοντας με απλότητα και ειλικρίνεια πως ακόμη και μέσα από τις δυσκολίες μπορεί να γεννηθεί κάτι ακόμη πιο όμορφο.

Τέτοιες πρωτοβουλίες μας γεμίζουν χαρά και αναδεικνύουν τον ουσιαστικό ρόλο της παιδείας, όχι μόνο στη γνώση αλλά και στη διαμόρφωση αξιών και στάσεων ζωής.

Ιδιαίτερη αναγνώριση αξίζει και στους εκπαιδευτικούς, που με αφοσίωση και φροντίδα στέκονται δίπλα στα παιδιά, ενθαρρύνοντάς τα να δημιουργούν και να πιστεύουν στις δυνατότητές τους.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα και μια όμορφη υπενθύμιση ότι το μέλλον χτίζεται με προσπάθεια, φαντασία και πίστη. Μας κάνατε υπερήφανους!