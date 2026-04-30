Αμπελόκηποι: Πώς μια καταγγελία έφερε στο φως γηροκομείο- κολαστήριο

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 72χρονης ιδιοκτήτριας του χώρου
Στην αποκάλυψη της λειτουργίας του παράνομου γηροκομείου όπου ηλικιωμένοι ζούσαν σε απαράδεκτες συνθήκες, έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από καταγγελία συγγενούς μιας εκ των φιλοξενούμενων στον χώρο.
Η αστυνομία συνέλαβε την 72χρονη ιδιοκτήτρια του χώρου, που βρίσκεται σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Η γυναίκα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα κατηγορούμενη για έκθεση, εκβιασμό, αλλά και παράβαση του νόμου για την προστασία των ζώων καθώς, εκτός των άλλων, είχε και ζώα στον ίδιο χώρο, για τα οποία, μάλιστα, της επιβλήθηκε και πρόστιμο 6.500 ευρώ.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 72χρονης ύστερα από καταγγελία της κόρης μιας ηλικιωμένης που φιλοξενείτο στον χώρο, η οποία ανέφερε ότι η ιδιοκτήτρια της ζήτησε, εκβιαστικά, πολύ περισσότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα, για να συνεχίσει να φροντίζει τη μητέρα της, απειλώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα την «πετούσε έξω».
Η γυναίκα πήρε τότε τη μητέρα της και τη μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη και κακοποιημένη.
Αστυνομικοί και υπάλληλοι της Περιφέρειας έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα, που λειτουργούσε ως χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων χωρίς άδεια, όπου βρήκαν ακόμα τέσσερις γυναίκες με προβλήματα υγείας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η 72χρονη είχε αναρτήσει αγγελία, σε γνωστή ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών, έναντι του χρηματικού ποσού των 650 ευρώ μηνιαίως, παραθέτοντας και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Οταν οικεία πρόσωπα των ηλικιωμένων επικοινωνούσαν μαζί της, εκείνη όριζε συνάντηση διά ζώσης σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου στεγαζόταν η παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η κατηγορούμενη έθετε ως όρο, οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μη διαθέτουν κινητό τηλέφωνο και κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας.
Το διαμέρισμα σφραγίστηκε, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της 72χρονης, η οποία το Σάββατο 2 Μαΐου θα απολογηθεί στον ανακριτή.
Σπαραγμός για τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε με πατίνι: «Το έπαιρνε συνέχεια, το έκανε δώρο η οικογένεια»
Και οι πτώσεις στις ράγες του προαστιακού της Πάτρας καλά κρατούν - Έπεσε δικυκλιστής - ΦΩΤΟ
ΔΣΑ: Ζητά την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών
