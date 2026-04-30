Σία Αναγνωστοπούλου: Συγχαρητήρια για την επιτυχία του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων

Η Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς με ανακοίνωση της, συγχαίρει το Δημοτικό σχολείο Καμινίων Πάτρας για την επιτυχία του στην κατηγορία «Τραγούδι» του Πανελλήνιου και Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2026» του European School Radio.

Η ανακοίνωση της έχει ως εξής:

"Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα την επιτυχία του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων, το οποίο κατέκτησε το 2ο Βραβείο στην κατηγορία «Τραγούδι» του Πανελλήνιου και Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού «Κάν’ το ν’ ακουστεί 2026» του European School Radio στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου στην Κέρκυρα. Οι μικροί μαθητές και οι μαθήτριες των Καμινίων, με τη δημιουργικότητα, τη φωνή και το ταλέντο τους, κατάφεραν να διακριθούν ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα πολιτισμού και συνεργασίας σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Θέλω να συγχαρώ θερμά τα παιδιά για την προσπάθειά τους, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα τους, ενθαρρύνοντας την καλλιτεχνική έκφραση και την εξωστρέφεια του σχολείου τους. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν ότι το δημόσιο σχολείο παραμένει ένας ζωντανός πυρήνας δημιουργίας και έμπνευσης. Η δημιουργικότητα της νεολαίας μας συνεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάριστα. Είμαστε δίπλα τους, στηρίζοντας το δικαίωμά τους σε μια παιδεία που ανοίγει ορίζοντες".