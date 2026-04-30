Και οι πτώσεις στις ράγες του προαστιακού της Πάτρας καλά κρατούν - Έπεσε δικυκλιστής - ΦΩΤΟ

Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο επικινδυνότητας στις ράγες του προαστιακού, στο ύψος της οδού Νόρμαν, δεν αφορά πλέον μόνο τον ποδηλατόδρομο αλλά και τον κυρίως δρόμο, την Όθωνος Αμαλίας.

Ένας ακόμη αναβάτης μοτοσυκλέτας έπεσε, ενώ κινούνταν επί της Όθωνος Αμαλίας, στο ύψος του νέου σταθμού του υπεραστικού ΚΤΕΛ της Πάτρας. Έντρομοι έτρεξαν να τον βοηθήσουν άλλοι οδηγοί και περαστικοί από το σημείο, που είδαν τον αναβάτη του δικύκλου να πέφτει στην άσφαλτο καθώς οι ρόδες του οχήματός του εγκλωβίστηκαν στον σπαμένο σε πολλά κομμάτια δρόμο εκεί όπου περνούν οι ράγες του προαστιακού.

Οι όποιες παρεμβάσεις στο σημείο θα πρέπει να γίνουν άμεσα, πριν χαθεί κάποια ανθρώπινη ζωή, αφού μια πτώση ποδηλάτη, μοτοσυκλετιστή ή ακόμη και ατόμου πάνω σε πατίνι στον δρόμο την ώρα που ακολουθούν και άλλα οχήματα, μπορεί να έχει πολύ επικίνδυνη εξέλιξη.