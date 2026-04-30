Νικόλας Φαραντούρης: Και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ- Η συνάντηση με Ανδρουλάκη

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης επισημοποίησε την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνάντηση που είχε το απόγευμα της Πέμπτης (30.04.2026) με τον Νίκο Ανδρουλάκη στα γραφεία του προέδρου του κόμματος στη Βουλή.

Νωρίτερα, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης είχε γνωστοποιήσει την παραίτησή του από την ευρωομάδα της Αριστεράς (The Left), με επιστολή του προς τους Manon Aubry και Martin Schirdewan.

Πλέον, αναμένεται η προσχώρησή του στην ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.