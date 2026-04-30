Δύο Πατρινοί πολίστες πρωταθλητές στο Σχολικό!

Σήμερα στην Λάρισα έγινε το Final 4 του πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος water polo.

Η ομάδα του ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, όπου παίζουν οι πατρινοί, πρώην παίκτες του ΝΟΠ (και τώρα στον Πανιώνιο), Νικόλας Νταβλούρος και Ντίνος Μπιτσάκος, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο κερδίζοντας την ομάδα της Λάρισας, με τρία "πατρινά" γκολ!

Στον τελικό Το κολέγιο Θεσσαλονίκης κέρδισε την σχολική ομάδα Χανίων.

Με αυτήν την κατάταξη πήραν και μόρια για την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμιο και ΤΕΦΑΑ.

Αναλυτικά:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ 21-18

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 8-3, 5-3, 3-9

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Νικόλαος Μαρίνης): Δεβρέλης, Γ.Ζάπρης, Μανθογιάννης 1, Καραλής 2, Λεωνιδάκης 1, Μπατούρ 8, Ανδρικόπουλος 6, Πατσαχάκης, Σπυριδόπουλος, Θ.Ζάπρης 1, Ζαφειρίου 1, Κουβαράς, Χατζημάρκου, Καπιπτσίδης 1, Νιάρχος.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (Μάνθος Βουλγαράκης): Ξυφανταράκης, Αυγουστιανάκης 1, Τζογανίδης 1, Χατζάκης 4, Κοξ, Μπότσαρης, Βουλγαράκης, Ζουζούνης 2, Γαλανάκης 1, Κόρακας 6, Κλωθάκης 1, Γεωρβασάκης 2, Μπουζάκης.

Διαιτητές: Κυράνης, Ευαγγελινός

Αλυτάρχης: Π. Τρούλος.

Στον αγώνα για τη τρίτη θέση, η 1η Σχολική Ομάδα ΔΔΕ Δ’ Αθηνών, επικράτησε 17-10 της Σχολικής Ομάδας ΔΔΕ Λάρισας.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 4-0, 1-5, 6-2.

1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΔΕ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ (Κ.Δήμου): Πετρούτσος, Λοϊζίδης 1, Ψιμόπουλος, Καρατζάς 3, Ράντης 1, Μισίκεβιτς, Κότσιας 3, Τσάπρας 1, Καρυπίδης 2, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος 1, Δέλλας 1, Μαυράκης 2, Καρότσης, Νίκος Νταβλούρος 2.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ( Κ.Γαλανόπουλος): Νικολάου, Μπούρας, Χαρακόπουλος, Γαλανόπουλος 1, Βαλάσης 2, Παπαθανασίου, Παπαδημητρίου 2, Λιουδάκης 4, Παπαδήμας, Παπαθανασίου, Κράχτης, Μπόμπολας, Νούλας, Στεφάνου 1, Αλεξιάς.

Διαιτητές: Κυράνης, Ευαγγελινός