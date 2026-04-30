ΔΣΑ: Ζητά την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών

Την παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ζητά, κατά πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), με αφορμή την απόφασή του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Η απόφαση ελήφθη κατά την έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣΑ, χθες 29/4/26. Στην ανακοίνωσή του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει τη θεμελιώδη σημασία της υπόθεσης των υποκλοπών για το κράτος δικαίου, επισημαίνοντας ότι το απόρρητο των επικοινωνιών προστατεύεται απολύτως από το άρθρο 19 του Συντάγματος και αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση όλων των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Ο ΔΣΑ υπενθυμίζει ότι η υπόθεση αφορά παρακολουθήσεις ανώτατων κρατικών αξιωματούχων, στρατιωτικών, δικαστικών λειτουργών, υπουργών, βουλευτών, δημοσιογράφων και δικηγόρων, τόσο μέσω άρσεων απορρήτου για λόγους «εθνικής ασφάλειας» όσο και μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Όπως επισημαίνεται, οι παρακολουθήσεις αυτές συνιστούν «ανεξίτηλο πλήγμα» στις εγγυήσεις του κράτους δικαίου και απαιτούν πλήρη διαλεύκανση.

Σύμφωνα με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η άρνηση αυτή συνιστά «θεσμική εκτροπή», ενώ επισημαίνεται και η προσωπική εμπλοκή του κ. Τζαβέλλα, καθώς κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα είχε εποπτικό ρόλο ως εισαγγελέας της ΕΥΠ, γεγονός που θα επέβαλλε την αποχή του από οποιονδήποτε περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

Παράλληλα, ο ΔΣΑ ανακοίνωσε σειρά άμεσων ενεργειών, μεταξύ των οποίων τη διοργάνωση συνέντευξης Τύπου, ανοιχτής επιστημονικής εκδήλωσης για το απόρρητο των επικοινωνιών, παράσταση διαμαρτυρίας στον Άρειο Πάγο, στήριξη των θυμάτων των υποκλοπών και των δικηγόρων τους, διαβίβαση της απόφασης στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE), καθώς και τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη δημόσια ανάδειξη και την εκ νέου ανάσυρση της υπόθεσης.