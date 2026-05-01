Διεθνής μαραθώνιος Ειρήνης για τον Κωστή Παλαμά στην Πάτρα

Κάλεσμα σε Ημερίδα, αρχές, φορείς και οργανισμούς της Πάτρας, Μεσολόγγι και Ναύπακτο με σκοπό την διοργάνωση της σημαντικής εκδήλωσης Διεθνούς Μαραθωνίου Ειρήνης «Κωστή Παλαμά» και παράλληλες εκδηλώσεις Διεθνούς Φεστιβάλ Πολιτισμού-Τεχνών-Αθλητισμού και Τουρισμού.

Η ημερίδα θα γίνει την 5η Μαΐου ημέρα Τρίτη και 6.30μμ στην καλαίσθητη Gallery Ωδείο, Παλ.Πατρών Γερμανού 30, έναντι του Αρχαίου Ωδείου.

Σκοπός της ημερίδας είναι να ευαισθητοποιήσει Περιφέρεια, Δήμο, επιχειρήσεις, χορηγούς και κάθε φορέα για την αναγκαιότητα της συμβολής τους για την υλοποίηση του Διεθνούς Μαραθωνίου Ειρήνης «Κωστής Παλαμάς» και της παράλληλης εκδήλωσης Διεθνούς Φεστιβάλ, Πολιτισμού-Τεχνών-Αθλητισμού-Τουρισμού, που θα αναδείξει:

α)Την προβολή, την Τουριστική επισκεψιμότητα και ανάπτυξη με το πλήθος των αθλητών, των χαρισματικών Πόλεων, της Πάτρας ως Διεθνή Πόλη του Ολυμπιακού ύμνου και της Λαμπαδηδρομίας, την ιερή Πόλη του Μεσολογγίου και την όμορφη Ναύπακτο

β)Θα αναδειχθεί το Ολυμπιακό Πνεύμα του διεθνούς μαραθωνίου ειρήνης για την επίτευξη των Ολυμπιακών ιδεωδών τής:

α). Ειρήνης και Συναδέλφωσης των Λαών όλου του Κόσμου.

β).Καλλιέργειας της «Αριστείας» στα πλαίσια του «Ευ Αγωνίζεσθαι»

γ). Διαμόρφωσης «καλού κ΄αγαθού» πολίτη του Πλάτωνα, υγιή – γενναίο και συγχρόνως Ευγενή- Ενάρετο και Άξιο με Νού Υγιή σε Σώμα Υγιές και,

δ)ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ της Δυτικής Ελλάδος, ως «Γή της Ολυμπίας», γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων και της Πολιτιστικής και Ολυμπιακής Κληρονομιάς μας.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν και θα συντονίσουν οι: έφη Αναλυτή και ο Τηλεοπτικός παρουσιαστής Αχιλλέας Παπαδιονυσίου

Θα μιλήσει ο καθηγητής Δρ.Μαλλιάς Θεόδωρος, Πρόεδρος του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» και συντονιστής της Διεθνούς Ολυμπιακής Πρωτοβουλίας.

με θέμα: Διεθνής Μαραθώνιος Ειρήνης Κωστή Παλαμά» Ολυμπιακά ιδεώδη και Ολυμπιακά Σύμβολα.

Θα παιχθεί ιδιαίτερο δίγλωσσο video με θέμα: «Τα Παγκόσμια και Διαχρονικά Σύμβολα της Αχαϊκής Γής»

Στους συμμετέχοντες φορείς θα απονεμηθεί το ιστορικό ενθύμημα βιβλίο-λεύκωμα με τίτλο: «Οι Καλλιτέχνες δημιουργούν Πολιτισμό» για την προσφορά τους στο Ολυμπιακό Πνεύμα