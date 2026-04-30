Αιτωλικό: Σε νοσοκομείο της Πάτρας δικυκλιστής μετά από σύγκρουση με αδέσποτα

Τα σκυλιά πετάχτηκαν απότομα στο δρόμο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην προλάβει να αντιδράσει
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το απόγευμα της Πέμπτης, στο Αιτωλικό στο ύψος του σταθμού.
Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν αδέσποτα σκυλιά πετάχτηκαν απότομα στο δρόμο, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να μην προλάβει να αντιδράσει, πέφτοντας έτσι στο οδόστρωμα τόσο εκείνος όσο και οι συνεπιβάτες του.
Και οι δύο τραυματίστηκαν, ωστόσο η γυναίκα ελαφρύτερα, ενώ ο άνδρας φέρεται να έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και κατά πάσα πιθανότητα θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Πάτρας.
