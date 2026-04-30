Καταφθάνει 7 Μαΐου στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ "Mortal Kombat II"

Το παγκόσμιο φαινόμενο επιστρέφει. Είστε έτοιμοι; Ο λόγος για την Αμερικανικής παραγωγής ταινία φαντασίας, πολεμικών τεχνών με τίτλο "Mortal Kombat II" που είναι σίκουελ του φιλμ του 2021, σε σκηνοθεσία του Simon McQuoid & σενάριο του Jeremy Slater. Βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες στις 7 Μαΐου 2026 σε διανομή από την Tanweer, ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ από την Warner Bros. Pictures. Στο μεταξύ ήδη ένα νέο, τρίτο φιλμ του franchise ετοιμάζεται.

Η New Line Cinema παρουσιάζει την τελευταία, γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών, σε όλη της τη βίαιη δόξα: το Mortal Kombat II. Αυτή τη φορά, οι αγαπημένοι πρωταθλητές των fan στους οποίους προστίθεται πλέον και ο ίδιος ο Τζόνι Κέιτζ έρχονται αντιμέτωποι σε μια απόλυτη, χωρίς περιορισμούς, αιματηρή μάχη. Ο στόχος είναι να νικήσουν τη σκοτεινή κυριαρχία του Σάο Καν που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Earthrealm και των υπερασπιστών του.

Ο σκηνοθέτης Σάιμον ΜακΚόιντ επιστρέφει για να σκηνοθετήσει τη συνέχεια της εκρηκτικής κινηματογραφικής περιπέτειας του 2021, με σενάριο του Τζέρεμι Σλέιτερ, βασισμένο στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι που δημιούργησαν οι Εντ Μπουν και Τζον Τομπάιας. Η ταινία είναι παραγωγή των Τοντ Γκάρνερ, E. Μπένετ Γουόλς, Τζέιμς Γουάν, Τόμπι Έμεριχ και Σάιμον ΜακΚόιντ, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Μάικλ Κλίαρ, Τζάντσον Σκοτ, Τζέρεμι Σλέιτερ, Εντ Μπουν και Λόρενς Κασάνοφ.

Σκηνοθεσία : Σάιμον ΜακΚόιντ.

Διάρκεια: 116 λεπτά.

Πρωταγωνιστούν: ο 53χρονος Νεοζηλανδός ηθοποιός Καρλ Έρμπαν, και οι Λούντι Λιν, Αντελάιν Ρούντολφ, Τζέσικα ΜακΝάμι.

Το "Mortal Kombat" του Simon McQuoid, το 2021, είχε κάνει εισπράξεις 85 εκατ. δολαρίων.

Ο Karl Urban έχει παίξει σε πολλές ταινίες όπως στο The Bourne Supremacy (2004), στο φιλμ τρόμου επιστημονικής φαντασίας Doom (2005), σε 2 ταινίες του The Lord of the Rings του Πίτερ Τζάκσον, στο Dredd του Pete Travis (2012), στο ριμέικ της Ντίσνει "Pete's Dragon-Ο Πιτ & ο Δράκος του" του Ντέιβιντ Λόουερι (2016) πλάι στους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, και στην υπερπαπαργωγή των Marvel Studios "Thor: Ragnarok" (2017) σε σκηνοθεσία Taika Waititi.

*Το 1ο Mortal Kombat σε σκηνοθεσία Paul Anderson, είχε βγει το 1995 και είχε φτάσει στο παγκόσμιο box office τα 122 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Ακολούθησε το σίκουελ, "Mortal Kombat Annihilation" σε σκηνοθεσία John R. Leonetti το 1997, με μικρότερη ωστόσο επιτυχία & εισπράξεις 51,3 εκατ. δολάρια.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ