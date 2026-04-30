Αμφιλοχία: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Κεχρινιάς Αμφιλοχίας από την είδηση του τραγικού θανάτου ηλικιωμένου, το απόγευμα της Πέμπτης 30 Απριλίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος εντός της οικίας του. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οικεία πρόσωπα ανησύχησαν λόγω της απουσίας του και τον αναζήτησαν. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος διερευνώνται.
Όπως γράφει το e-maistros.gr, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για αυτοχειρία, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.
