Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, για φωτιά στα Σελλά

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (30/4) στα Σελλά της Πάτρας, με τις φλόγες να κατακαίνε υπολείμματα καλλιεργειών και οικοπεδικούς χώρους.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία έσπευσε στο σημείο με 16 πυροσβέστες και έξι οχήματα. Οι δυνάμεις κατάσβεσης βρίσκονται επί τόπου, ενώ η φωτιά βρίσκεται υπό έλεγχο χωρίς να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Μέτωπο φωτιάς και στον Γραμματικό της Αρχαίας Ολυμπίας

Φωτιά έχει ξεσπάσει και στον Γραμματικό της Αρχαίας Ολυμπίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και υδροφόρα του δήμου. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση και, μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.