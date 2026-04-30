Το παιδί- Η «Σκιά» αποκαλύπτεται: Ο Τιέν καταφθάνει στο Νεοχώρι

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 4 έως και την Πέμπτη 7 Απριλίου 2026, στις 23:00.

Η καχυποψία απλώνεται στο Νεοχώρι, με την Άρτεμις και τους υπόλοιπους να αναζητούν τον χαφιέ και τον μεγάλο κακό, οδηγούμενοι ακόμα και στο να υποψιάζονται ο ένας τον άλλον. Οι χωριανοί οργανώνονται σε ομάδες για να αντιμετωπίσουν την απειλή του Θωμά και του φράγματος, αλλά οι εξελίξεις τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να προσαρμοστούν σε μια νέα καθημερινότητα. Φοβούμενες την απειλή της «Σκιάς», η Άρτεμις με την Ιρίνα παίρνουν πρωτοβουλία και εκπαιδεύουν τους πάντες σε στρατηγικές αντεπίθεσης και τεχνικές διαφυγής. Όμως, όταν ο Τιέν εμφανίζεται απρόσμενα στο Νεοχώρι, κανείς δεν μοιάζει προετοιμασμένος για αυτό που θα ακολουθήσει…

Δευτέρα 4 Μαΐου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 117ο: Η Άρτεμις και οι δικοί της κάνουν όλο και πιο τρελές εικασίες για το ποιος ή ποια μπορεί να είναι ο χαφιές αλλά και ο μεγάλος κακός, μέχρι που αρχίζουν να υποψιάζονται ο ένας τον άλλον. Το χωριό χωρίζεται σε ομάδες εργασίας για να αντιμετωπίσουν τόσο τον Θωμά και το φράγμα, όσο και όσα τους είπε ο Γερμανός. Η Στράτος αμφιβάλει για την αποτελεσματικότητά της ως αστυνομικός και σκέφτεται να παραιτηθεί. Η Μαίρη και η Μίνα κάνουν μια σοβαρή και ειλικρινή συζήτηση για τα δικά τους μυστικά. Ο Πάκης προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του χωριού, όμως σύντομα κάτι συνταράσσει τους πάντες συθέμελα.

Τρίτη 5 Μαΐου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 118ο: Οι χωριανοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και στήνουν σκηνές στο χωριό. Η Άρτεμις και η Ιρίνα αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να κινηθούν εκείνοι πρώτοι εναντίον του Τιέν, οργανώνοντας εκπαίδευση σε στρατηγικές αντεπίθεσης και τεχνικές διαφυγής. Σε ένα έκτακτο «Πιεσόμετρο», οι χήρες προσπαθούν να καταγγείλουν τα όσα γίνονται. Παράλληλα, η Βούλα κάνει μια πιο ειλικρινή συζήτηση με τον Πάκη και τους σκοπούς του. Οι Νεοχωρίτες προσπαθούν να χωνέψουν τη νέα τους καθημερινότητα, όμως η Άφρο και η Ελένη μαθαίνουν πως η «Σκιά» που κυνηγάει τους Αθηναίους ίσως βρίσκεται στο χωριό. Την ίδια ώρα, το κακό ετοιμάζεται να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο.

Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 119ο: Όσο η Άρτεμις και οι υπόλοιποι προετοιμάζονται για μάχη, ο Τιέν εμφανίζεται απρόσμενα στο Νεοχώρι. Ο Τιέν αποκαλύπτει τη σύνδεσή του με το φράγμα και σπέρνει τον τρόμο σε όλους, ενώ ταυτόχρονα η Μίνα και η Μαίρη επιδιώκουν να του πάρουν συνέντευξη. Η Σίσσυ, ο Θέμης και η Βάνα προσπαθούν μάταια να τον εμποδίσουν, ενώ η Άρτεμις και ο Πέτρος ζητούν βοήθεια από τη Μυρτώ η οποία έχει τα δικά της προβλήματα. Ενώ κάθε προσπάθεια μοιάζει αναποτελεσματική, η Βάνα πείθει την Άρτεμη να πάρει τον Δημήτρη και να φύγουν. Τέλος, η Ιρίνα και ο Μιχαήλ αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν τον Τιέν κατά μέτωπο.

Πέμπτη 7 Μαΐου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 120ο: Ο χωριανοί, τρομοκρατημένοι με όλα όσα συμβαίνουν, ζητούν βοήθεια από τη Σίσσυ για να ξεπεράσουν τους ιδιαίτερους φόβους τους και να αντιμετωπίσουν τον Τιέν. Η Ιρίνα διαφωνεί με την ιδέα να υποκύψουν, ενώ ο Ιβάν κάνει μια ουσιαστική κουβέντα με τον Μιχαήλ και καταλήγουν σε μια συμφωνία για το μέλλον του γιου του. Εν τω μεταξύ, στο γήπεδο ξεκινά ένας αναπάντεχος αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των μεγαλύτερων και των νεαρότερων. Στην καντίνα, η Βάνα και η Ιρίνα φτιάχνουν αμαρτίες για το τραπέζι των δύο οικογενειών, με το γεύμα να κλείνει με τον πιο απροσδόκητο τρόπο.