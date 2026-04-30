ΔΥΠΑ Βέροιας: Ζευγάρι τα έκανε γυαλιά-καρφιά - «Καλά έκανε ο 89χρονος», φώναζαν

Αναστάτωση επικράτησε την Τετάρτη στη ΔΥΠΑ Βέροιας, όταν ζευγάρι τα έκανε… γυαλιά- καρφιά, επειδή δεν πληρώθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:30 το μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν όταν το ζευγάρι – ένας 60χρονος και μια 58χρονη – μπήκε στη ΔΥΠΑ και ζήτησε από τους υπαλλήλους να ενημερωθεί για το πότε θα πληρωθεί.

Οι υπάλληλοι, όπως μετέδωσε το MEGA, απάντησαν ότι το ζευγάρι θα πληρωθεί στις 9 Μαΐου. Τότε, το ζευγάρι επικαλέστηκε φίλους και γνωστούς λέγοντας ότι εκείνοι έχουν ήδη πληρωθεί, ενώ αυτοί όχι. Στη συνέχεια, και ενώ η απάντηση της υπηρεσίας δεν άρεσε στο ζευγάρι, οι ίδιοι ξεκίνησαν να τα σπάνε όλα και να κάνουν γυαλιά-καρφιά τον χώρο και έσπρωχναν υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στο voria.gr ο Γιώργος Μακράκης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας ΟΑΕΔ, οι υπάλληλοι ανέφεραν ότι το μαινόμενο ζευγάρι έλεγε πως «καλά τους έκανε ο άλλος που μπήκε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο».

«Οι συνάδελφοι είναι καλά στην υγεία τους αλλά τρομαγμένοι και προβληματισμένοι, όπως όλοι μας. Μπορούμε να εντοπίσουμε και οι ίδιοι κάποια παράλογα πράγματα στο σύστημα και καταλαβαίνουμε την αγωνία που έχουν οι ωφελούμενοι για τις πληρωμές τους, ωστόσο οι εργαζόμενοι δεν φταίνε σε τίποτα», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΟΑΕΔ.

Το ζευγάρι συνελήφθη με τις κατηγορίες της απειλής, της εξύβρισης, βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων και απείθεια. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεμψε στο αυτόφωρο και αφέθηκαν ελεύθεροι έως το Σάββατο, όταν και θα δικαστούν.