Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας συμμετέχει στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, τιμά την Πρωτομαγιά, ημέρα αγώνα και συμβολισμού για τα δικαιώματα των εργαζομένων και των μικρών επαγγελματιών.
"Καλούμε τα μέλη μας να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση την Παρασκευή 1η Μαΐου, ώρα 10:30 π.μ. έξω απο το Εργατικό κέντρο στην πλ. Όλγας, ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, για δίκαιες και βιώσιμες λύσεις
Με ενότητα και αποφασιστικότητα, δίνουμε το "παρών" για μια ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια", τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση.
