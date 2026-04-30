Πρωτοδικείο- «Μπήκα στον φωταγωγό για να σωθώ»: Συγκλονιστική μαρτυρία τραυματία από την επίθεση του 89χρονου

Από την επίθεση του 89χρονου με την καραμπίνα τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άνθρωποι. Ένας υπάλληλος στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και τέσσερις υπάλληλοι στο Πρωτοδικείο.

Μετά την απολογία του ο υπερήλικας «πιστολέρο» κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή προφυλακιστέος.

Στο MEGA μίλησε η μία από τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο. «Άκουσα δύο κρότους σαν πυροβολισμούς και μύρισε μπαρούτι», περιγράφει συγκλονισμένη η γραμματέας του Πρωτοδικείου.

«Εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα από πού έρχονταν. Άκουσα τη συνάδελφο που φώναζε και έπεσε κάτω. Σηκώθηκα για να φύγω και είδα μια αντρική φιγούρα που κρατούσε ένα όπλο σαν καραμπίνα προς το πάτωμα. Τότε έστριψα και μπήκα στον φωταγωγό και από εκεί βγήκα έξω», τονίζει.

«Έξω είδα ότι αιμορραγούσα πολύ από το αριστερό μου πόδι. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μου είπαν ότι έχω θραύσματα από σκάγια στο πόδι μου», αναφέρει.