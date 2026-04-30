Ι.Ο. Πατρών: Ο εθελοντισμός στο πανελλήνιο πρωτάθλημα

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών και η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.) καλούν όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στη διοργάνωση του Open Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist U13 2026, που θα πραγματοποιηθεί στον Επιβατικό Σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» στην Πάτρα, από 5 έως 9 Ιουλίου 2026.

Η διοργάνωση αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα αξέχαστο γεγονός για την ιστιοπλοΐα και την πόλη της Πάτρας — και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια δυνατή ομάδα εθελοντών πίσω της. Αν αγαπάς τη θάλασσα, τον αθλητισμό και θέλεις να προσφέρεις, αυτή είναι η ευκαιρία σου!

Οι Εθελοντές της διοργάνωσης θα συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: υποδοχή και εξυπηρέτηση αθλητών και συνοδών, υποστήριξη στον αγωνιστικό χώρο, επικοινωνία και φωτογράφηση, καθώς και γενική οργανωτική υποστήριξη. Κάθε εθελοντής είναι ένας απαραίτητος κρίκος στην αλυσίδα αυτής της μεγάλης διοργάνωσης.

Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μια κορυφαία αθλητική διοργάνωση, να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και να γνωρίσουν ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην επιτυχία της.

Αν θέλεις να γίνεις μέρος αυτής της εξαιρετικής εμπειρίας, δήλωσε συμμετοχή τώρα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Η δήλωση εθελοντή, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που χρειάζεσαι, βρίσκονται στη διεύθυνση:

Δήλωση εθελοντή & όλες οι πληροφορίες:

www.patrasoptimistu13.gr

Σε περιμένουμε! Μαζί κάνουμε τη διαφορά.

Μέγας χορηγός ΙΟΠ: Super Cargo