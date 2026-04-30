Δράση της "Αλληλεγγύης Παντού" στις φυλακές Πατρών

Η Αλληλεγγύη είναι η μέριμνα και φροντίδα στην πράξη. Στο πλαίσιο της καμπάνιας συγκέντρωσης ειδών το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 και ώρα 12:30 το μεσημέρι η "Αλληλεγγύη Παντού" μεταφέρει για να παραδώσει στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Αχαΐας για τις ανάγκες των κρατουμένων, τα 200 ζευγάρια παπούτσια που στόλισαν το μονοπάτι θυσίας στο σκοπευτήριο Καισαριανής, αλλά και διάφορα είδη υποστήριξης και ατομικής φροντίδας όπως εσώρουχα, βερμούδες, φόρμες, κοντομάνικες μπλούζες, φανέλες, σαγιονάρες και αθλητικά παπούτσια.

Επίσης πετσέτες, σεντόνια και μαξιλαροθήκες, απορρυπαντικά, οδοντόπαστες, σαμπουάν, αφρόλουτρα, χτένες, οδοντόκρεμες καθώς και είδη ζωγραφικής.

Στις 13:30 θα ακολουθήσει αντιπολεμική εκδήλωση στα Καραiΐκα Δυτικής Αχαΐας - στο χώρο του μνημείου - όπου αναφέρονται ονομαστικά ήρωες αγωνιστές κάτοικοι της περιοχής όπως και ο Μήτσος Ρεμπούτσικας που γεννήθηκε στην Κάτω Αχαΐα και εκτελέστηκε στην Καισαριανή τον Μάη του 1944.

Η πρόσφατη αποκάλυψη και ανάδειξη των σπάνιων φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών αγωνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 πέραν του ότι αποτελούν συγκλονιστικά ιστορικά ευρήματα 82 χρόνια μετά, αποτυπώνουν με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τις τελευταίες στιγμές των ηρώων, επιβεβαιώνοντας το ψυχικό τους μεγαλείο και την ανυπότακτη περήφανη στάση τους, ενώ ενισχύουν τη συλλογική μνήμη και αναδεικνύουν την "ορθότητα της ψυχής" τους, σε μια περίοδο που η ανησυχία είναι έντονη από την κλιμάκωση των τρεχουσών γεωπολιτικών συγκρούσεων στην περιοχή μας που απειλούν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εστάλη από τη Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας.

Στις 17:00 στην αίθουσα "Μελίνα Μερκούρη" Κάτω Αχαΐας, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη μελών από πολλές δομές αλληλεγγύης, όπου θα γίνει παρουσίαση θέσεων, προτάσεων και ανταλλαγή απόψεων.

Η οργάνωση της δράσης επιτελείται με τη στενή συνεργασία της υπεύθυνης της "Αλληλεγγύης Παντού", Μαρίας Τοπαλίδου, του υπεύθυνου αλληλεγγύης νότιας Ελλάδας Χρήστου Προβέζη, της συντονίστριας του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ασπασίας Καρφάκη, του βουλευτή Αχαΐας και Τομεάρχη Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.