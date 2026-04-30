Ίλιον: Πυρκαγιά σε κατάστημα- Επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, κάηκαν διαμερίσματα

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Ίλιον για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα ανταλλακτικών στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 κλιμακοφόρο όχημα. Οι φλόγες από τη μεγάλη φωτιά επεκτάθηκαν και σε διαμερίσματα τα οποία βρίσκονται στην πολυκατοικία, πάνω από το κατάστημα με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ νωρίτερα από το κατάστημα ανταλλακτικών ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις.

Τόσο ο πυκνός καπνός που έχει καλύψει τα πάντα όσο και το υψηλό θερμικό φορτίο από τα υλικά του καταστήματος δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών οι οποίοι δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες για να μην επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά.