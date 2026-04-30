ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Στηρίζει ολόπλευρα τις κινητοποιήσεις για την εργατική Πρωτομαγιά που διεξάγονται σε ολόκληρη τη χώρα

Σε ανακοίνωση της για την Εργατική Πρωτομαγιά η Ν.Ε. Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρει τα εξής:

Η Πρωτομαγιά είναι μέρα απεργίας, αγώνα και εργατικών διεκδικήσεων. 140 χρόνια μετά τις ηρωικές κινητοποιήσεις των εργατών και των εργατριών στο Σικάγο το 1886, το μήνυμα παραμένει σαφές: οι αξιοπρεπείς αμοιβές, οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας και η διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων απαιτούν συλλογικούς και διαρκείς αγώνες.

Τα επτά χρόνια κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έχουν επιφέρει βαρύτατες συνέπειες στην κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στη χώρα μας. Τα χτυπήματα στο εργατικό Δίκαιο, με την κατάργηση του 8ωρου και την επιβολή του 13ωρου, αλλά και με την κατάργηση της πενθήμερης εργασίας, έχουν μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε εργοδοτική ζούγκλα.

Η υποβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας, η αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων, η ανασφάλιστη εργασία, οι μισθοί που δεν φτάνουν για να βγει ο μήνας, αποτελούν την πολιτική επιλογή του κ. Μητσοτάκη. Και σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η ραγδαία αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων ως απόρροια του γενικού ξεχαρβαλώματος των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει ολόπλευρα τις κινητοποιήσεις για την εργατική Πρωτομαγιά που διεξάγονται σε ολόκληρη τη χώρα. Αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση των συνδικαλιστικών συλλογικών δικαιωμάτων, του συνταγματικού δικαιώματος στην απεργία, της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για πραγματικές αυξήσεις των μισθών, για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και εργασιακά δικαιώματα, για συντάξεις αξιοπρέπειας και ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Ο αγώνας αυτός, βέβαια, περνάει μέσα από μια σοβαρή προσπάθεια ανασυγκρότησης των θεσμών της εργατικής εκπροσώπησης της χώρας και της αλλαγής συσχετισμών, ώστε να απαλλαγούμε από πρακτικές, πρόσωπα και ηγεσίες που δεν έχουν καμία σχέση με τις εργατικές διεκδικήσεις που απαιτούν οι καιροί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί όλους και όλες τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις.